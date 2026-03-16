Areszt dla 36-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku oraz nieudzielenie pomocy Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP i kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przy wsparciu funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej doprowadziły do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku śmiertelnego w miejscowości Kozły (k. Karolewa), pow. wołomiński, oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, Sąd zastosował wobec 36- latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3-miesiące.

Do zdarzenia doszło w sobotę 28 lutego br. w miejscowości Kozły (k. Karolewa), gmina Tłuszcz. Wtedy to osoba poruszająca się samochodem marki Toyota, podczas wykonywania manewru skrętu, wymusiła pierwszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście. W wyniku odniesionych obrażeń 25 - latek zmarł, natomiast kierowca auta uciekł z miejsca wypadku, nie podejmując próby udzielenia pomocy poszkodowanemu.

Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli szereg śladów.

Funkcjonariusze, po przeanalizowaniu posiadanych informacji, ustalili tożsamość podejrzanego, a także miejsce jego pobytu.

W wyniku skoordynowanych działań policjantów z Komendy Stołecznej Policji i funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji, przy wsparciu Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, podejrzany 36- latek został zatrzymany wkrótce po przekroczeniu granicy państwowej.

Na podstawie zgromadzonego w ramach prowadzonego postępowania materiału dowodowego 36 – latkowi przedstawiono w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Na wniosek prokuratora, Sąd zastosował wobec 36- latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3-miesiące.

Za popełnione przestępstwa grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.