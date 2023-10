Nielegalne papierosy nie trafią na rynek Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Działania policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej ( KAS) z Łódzkiego Urzędu Celno - Skarbowego i mundurowych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem zapobiegły uszczupleniu Skarbu Państwa na kwotę blisko 19 milionów złotych. Do sprawy zatrzymanych zostało 3 mężczyzn w wieku od 29 do 52 lat. Łącznie funkcjonariusze ujawnili 11,5 tony krajanki tytoniowej, ponad 4,5 miliona sztuk papierosów oraz komponenty do ich produkcji. Podejrzani mężczyźni odpowiedzą za uchylanie się od opodatkowania oraz oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym.

Ustalenia policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej ( KAS) z Łódzkiego Urzędu Celno- Skarbowego i mundurowych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem pozwoliły na podjęcie skutecznych czynności wobec osób, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą zajmować się wprowadzaniem do obrotu papierosów bez polskiej akcyzy skarbowej.

Policja, KAS oraz SG postanowiły sprawdzić jedną z hal magazynowych w Ząbkach. Podczas wejścia służb trwał rozładunek samochodu ciężarowego. Funkcjonariusze przeszukali halę, samochód ciężarowy i dwa inne zaparkowane tam auta dostawcze.

W sumie mundurowi ujawnili i zabezpieczyli 11,5 tony krajanki tytoniowej, ponad 4,5 miliona sztuk papierosów oraz komponenty do ich produkcji. Część gotowych papierosów oznaczona była podrobionymi znakami towarowymi koncernów tytoniowych. Działania służb zapobiegły podatkowym stratom z tytułu niezapłaconej akcyzy w wysokości blisko 19 milionów złotych.

Do sprawy zatrzymali 3 podejrzanych w wieku od od 29 do 52 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie postawiono im zarzuty dotyczące uchylania się od opodatkowania oraz oznaczania towarów podrobionym znakiem towarowym. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie na okres 3-miesięcy.