Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów na Mazowszu Data publikacji 13.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania funkcjonariuszy Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, CBŚP oraz Podlaskiego KAS przyczyniły się do zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów w miejscowości Ćwiklin w gminie Płońsk. W budynku funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną, 460 200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 138 kg nielegalnego tytoniu oraz pojazdy należące do podejrzanych. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali 4 cudzoziemców w wieku od 35 do 45 lat. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy oraz podatku VAT oszacowano na kwotę ponad 2 mln zł. Prokuratura Rejonowa w Płońsku na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie zastosowała wobec osób zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju i miejsca pobytu.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu w Białymstoku i Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku (KAS), przeprowadzili działania na terenie powiatu wołomińskiego oraz powiatów ościennych. Ich głównych celem była eliminacja przestępczego środowiska związanego z produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

Nielegalną fabrykę papierosów w miejscowości Ćwiklin w gminie Płońsk, funkcjonariusze ujawnili 1 grudnia br. dokonując siłowego wejścia przy wsparciu Wydziału Działań Taktyczno-Operacyjnych Ministerstwa Finansów. Na miejscu zabezpieczyli kompletną linię produkcyjną, 460 200 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, 138 kg nielegalnego tytoniu oraz pojazdy należące do podejrzanych. Do sprawy zatrzymanych zostało 4 cudzoziemców w wieku od 35 do 45 lat. Mężczyzn przesłuchano i przedstawiono im zarzuty wytworzenia bez wymaganych rejestracji i wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, czyniąc z tego procederu stałe źródło dochodu za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy oraz podatku VAT oszacowano na kwotę ponad 2 mln zł.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie zastosowała wobec zatrzymanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Ponadto mężczyźni mają zakaz opuszczania kraju i miejsca pobytu.

młodszy aspirant Monika Kaczyńska/mw

